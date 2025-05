Auch die Mätzchen seines Gegners können ihn nicht stoppen: Daniel Altmaier steht bei den French Open im Achtelfinale

Der Deutsche legt einen starken Start hin und meistert auch einen kleinen Durchhänger. Nun spielt er um den größten Erfolg seiner Laufbahn.

Als der sechste Matchball in einem grotesken Match endlich gesessen hatte, streckte Daniel Altmaier die Arme in den Pariser Himmel, die vielen deutschen Fans feierten ihn mit La Ola: Im Glutofen von Roland Garros hat der Kempener einen kühlen Kopf bewahrt und steht bei den French Open zum zweiten Mal nach 2020 im Achtelfinale. Gegen den frühzeitig angeknockten und später taumelnden Serben Hamad Medjedovic setzte sich Altmaier in vier Sätzen durch - die wundersame Reise in seiner Heimatstadt könnte noch einige Tage weitergehen.