ATP München, Tennis heute live im Free-TV: Spielplan, Ergebnisse, aktueller Stand, Übertragung im TV und Livestream

Die Tennisprofis machen in Deutschland Halt. In München finden in den kommenden Tagen die BMW Open in München statt. Spielplan, Ergebnisse, aktueller Stand, Übertragung im TV und Livestream - hier findet Ihr alle Infos zum ATP-250-Turnier.

Im Tennis geht es munter weiter mit dem nächsten Turnier. Als Nächstes im Terminkalender eingetragen stehen die BMW Open in München. Die Wettkämpfe werden vom Münchner Tennis- und Turnierclub (MTTC) Iphitos veranstaltet und finden unter freiem Himmel auf Sand statt. Das Turnier zählt zu den ATP-250-Turnieren. Auf dem Center Court haben 4.300 Zuschauer Platz.