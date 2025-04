ATP Finals Halbfinale, Tennis: Wo läuft Alexander Zverev vs. Taylor Fritz heute live im Free-TV und Livestream?

Im Halbfinale der ATP Finals trifft Alexander Zverev heute auf Taylor Fritz. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr beim Match live mit dabei sein könnt.

Die ATP Finals haben die interessante Phase erreicht. Die Gruppenphase ist zu Ende, nun geht es weiter mit den Halbfinalmatches. Im ersten treten am heutigen Samstag, den 16. November, Alexander Zverev und Taylor Fritz gegeneinander an. Um 14.30 Uhr geht die Action auf dem Center Court in der Inalpi Arena in Turin los.