Alexander Zverev vs. Taylor Fritz, Tennis heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale bei ATP Finals im TV und Livestream?

Alexander Zverev muss im Halbfinale der ATP Finals gegen Taylor Fritz ran. SPOX verrät, wie Ihr das Match live im TV und Livestream sehen könnt.

Alexander Zverev steht im Halbfinale der ATP Finals und muss deswegen am heutigen Samstag, den 16. November, gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz antreten. Das Match auf dem Center Court in der Inalpi Arena in Turin geht um ca. 14.30 Uhr los.