Alexander Zverev vs. Stefanos Tsitsipas, Tennis heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt ATP Masters in Paris im TV und Livestream?

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale des ATP-Masters-Turniers in Paris auf Stefanos Tsitsipas. Hier wird die Übertragungssituation erklärt.

Alexander Zverev hat es beim ATP Masters in Paris ins Viertelfinale geschafft. Dort muss der Hamburger am heutigen Freitag, den 1. November, gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas ran. Das Match findet um 14 Uhr auf dem Center Court in der Pariser AccorHotels Arena statt.