Alexander Zverev vs. Maximilian Marterer, Tennis bei US Open heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die 1. Runde im TV und Livestream?

Alexander Zverev misst sich heute in der ersten Runde der US Open mit Maximilian Marterer. SPOX verrät, wie Ihr das Match live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Die US Open in New York City werden am heutigen Montag, den 26. August, eröffnet. Die Action im USTA Billie Jean King National Tennis Center im Flushing-Meadows-Park im Stadtteil Queens geht um 17 Uhr los.

Auch Alexander Zverev steigt um 17 Uhr deutscher Zeit ein und bestreitet auf dem Grandstand gegen Landsmann Maximilian Marterer sein Erstrundenspiel. Es ist das zweite Mal, dass die beiden überhaupt aufeinandertreffen. Zverev gewann das Duell im vergangenen Jahr in Hamburg in zwei Sätzen.

Eigentlich hätte Zverev gegen den Finnen Emil Ruusuvuori antreten müssen, doch der sagte krankheitsbedingt ab, weswegen Marterer nachrückte.