Alexander Zverev trifft in der ersten Runde der Australian Open auf Lucas Pouille. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Match live verfolgen könnt.

Für Alexander Zverev gehen am heutigen Sonntag, den 12. Januar, die Australian Open mit einem Erstrundenmatch gegen den Franzosen Lucas Pouille los. Die Partie in der Rod Laver Arena in Melbourne ist für ca. 10.30 Uhr deutscher Zeit angesetzt.