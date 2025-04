Alexander Zverev vs. Jurij Rodionov heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt ATP München im Free-TV und Livestream

Alexander Zverev startet am heutigen Mittwoch bei den ATP München gegen den Österreicher Jurij Rodionov ins Turnier. SPOX gibt Euch alle Informationen, wo Ihr das Match live im TV und Livestream sehen könnt.

Nach seinem Freilos in der ersten Runde bestreitet der für das ATP-Turnier in München an eins gesetzte Alexander Zverev am heutigen Mittwoch sein erstes Match bei den BMW Open 2024. Dabei ist der Deutsche gegen den Österreicher Jurij Rodionov gefordert.