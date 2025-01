Alexander Zverev vs. Jannik Sinner, Uhrzeit: Wann und um wie viel Uhr geht das Australian Open Finale am Sonntag los?

Morgen steigt das Australian-Open-Finale der Männer zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner. Wann das Match am Sonntag startet, erfahrt Ihr hier.

Am morgigen Sonntag, den 26. Januar, geht das Finale der Männer bei den Australian Open über die Bühne. In der Rod Laver Arena stehen sich im ersten Grand-Slam-Endspiel des Jahres Alexander Zverev und Jannik Sinner gegenüber. Der Deutsche steht am Sonntag zum insgesamt dritten Mal in einem Grand-Slam-Finale.

SPOX verrät Euch, um wie viel Uhr das Australian-Open-Finale losgeht.