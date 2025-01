Alexander Zverev vs. Jacob Fearnley, Tennis heute Nacht live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Runde der Australian Open im TV und Livestream?

Alexander Zverev spielt in der 3. Runde der Australian Open gegen Jacob Fearnley. Wir zeigen, wer das Match live im TV und Livestream überträgt.

Alexander Zverev ist ohne Satzverlust in die 3. Runde der Australian Open eingezogen. In dieser trifft der Weltranglistenzweite auf Jacob Fearnley (Großbritannien). Das Spiel ist in der Nacht auf Freitag, 17. Januar, als zweites Match in der Margaret Court Arena angesetzt. Je nachdem wie lange das zuvor angesetzte Damenspiel dauert, muss Zverev auf seinen Einsatz warten. Mit dem Beginn der Zverev-Partie ist nicht vor 3 Uhr zu rechnen.

SPOX verrät, wer Zverev vs. Fearnley live im TV und im Livestream überträgt.