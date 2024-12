Alexander Zverev vs. Holger Rune, Tennis heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale der ATP Masters in Paris im TV und Livestream?

Alexander Zverev trifft heute im Halbfinale des ATP Masters in Paris auf Holger Rune. SPOX verrät Euch, wer das Match live überträgt.

Alexander Zverev bekommt es am heutigen Samstag, den 2. November, im Halbfinale des ATP Masters in Paris mit dem Dänen Holger Rune zu tun. Das Match auf dem Center Court in der Pariser AccorHotels Arena beginnt um 14.00 Uhr.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Duell live im TV und Livestream überträgt.