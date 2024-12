Tennis: Alexander Zverev im Achtelfinale von Paris - Jan-Lennard Struff ausgeschieden

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat sich beim ATP-Masters in Paris ins Achtelfinale gekämpft.

Gegen den Niederländer Tallon Griekspoor setzte sich der Olympiasieger von Tokio, der im Anschluss an das Turnier in Frankreichs Hauptstadt in diesem Jahr nur noch bei den ATP Finals in Turin aufschlagen wird, routiniert mit 7:6 (7:2), 6:3 durch.

"Ich habe in zwei Sätzen gewonnen, das ist für mich die Hauptsache", sagte Zverev am Sky-Mikrofon. Für Zverev war es der 62. Sieg in dieser Saison, damit baute der Hamburger seine Bestmarke weiter aus. Dennoch steht für ihn 2024 bislang "nur" ein Turniersieg (Rom) zu Buche.

Der Akku des Weltranglistendritten ist nach mehreren Verletzungen und Krankheiten praktisch leer, deswegen sah er sich am Montag auch "gezwungen", seine Teilnahme an der Davis-Cup-Finalrunde in Malaga Ende November abzusagen.

Ein paar Matches sollen aber noch hinzukommen, zumal Zverev in seiner Turnierhälfte in Paris nach der krankheitsbedingten Absage von Branchenprimus Jannik Sinner (Magen-Darm-Virus) der bestplatzierte Spieler im ATP-Ranking ist.