Alexander Zverev bei den US Open 2024: Gegner, Termin, Uhrzeit, Spielplan, Zeitplan, Übertragung Tennis im Free-TV und Livestream

Alexander Zverev geht bei den US Open an den Start. Gegner, Termin, Uhrzeit, Spielplan, Zeitplan, Übertragung Tennis im Free-TV und Livestream - alles, was Ihr in Bezug auf die deutsche Nummer eins wissen müsst, gibt es hier.

Mit den US Open steht das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres an. Als bester deutscher Tennisspieler nimmt auch Alexander Zverev teil, der 2020 noch im Finale am Österreicher Dominic Thiem scheiterte.