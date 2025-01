Alexander Zverev bei Australian Open 2025: Gegner, Termin, Uhrzeit, Spielplan, Zeitplan, Übertragung Tennis im Free-TV und Livestream

Alexander Zverev bei den Australian Open: SPOX hat aller Infos zur Übertragung, Spielplan und dem Gegner des Deutschen.

Die Australian Open 2025 stehen kurz bevor. Vom 12. bis zum 26. Januar wird das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres ausgetragen. Auch Alexander Zverev wird als einer von vier deutschen Athleten in Melbourne an den Start gehen. Nach starken Leistungen im Vorjahr, soll für den gebürtigen Hamburger der erste große Titel her.

SPOX hat für Euch alle Infos zum Turnier!