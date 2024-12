3,6 Millionen Dollar Preisgeld! Aryna Sabalenka gewinnt erstmals die US Open

Aryna Sabalenka ließ sich überwältigt im tosenden Arthur Ashe Stadium auf den Rücken fallen und verdrückte einige Freudentränen: Die 26-Jährige aus Belarus hat ihren persönlichen Hartplatz-Doppelschlag perfekt gemacht und auf die erfolgreiche Titelverteidigung in Melbourne den Coup bei den US Open folgen lassen.

Die Weltranglistenzweite setzte sich im Finale von New York am Samstagabend mit 7:5, 7:5 gegen Lokalmatadorin Jessica Pegula durch und wurde ihrer Rolle als Turnierfavoritin gerecht.

"Ich bin sprachlos, ich war so oft so nah dran an einem Titel bei den US Open", sagte Sabalenka und stemmte die silberne Trophäe strahlend in die Höhe: "Es bedeutet mir sehr viel. Wenn man wirklich hart arbeitet, erfüllt man sich eines Tages seine Träume."

Sabalenka, für die es insgesamt der dritte Majortriumph ist, schnappte sich als erst fünfte Spielerin die Trophäen in Australien und den USA in einer Saison. Zuvor war dies unter anderem auch Steffi Graf (1988, 89) sowie Angelique Kerber (2016) gelungen. Pegula, die erstmals bei einem Major die Viertelfinal-Hürde übersprang, muss weiter auf einen großen Coup warten.

Auch im vergangenen Jahr hatte Sabalenka in New York bereits nach dem Titel gegriffen, aber eine überraschende Finalniederlage gegen Coco Gauff erlitten und danach im Kabinentrakt ihren Frust am Schläger rausgelassen. Nun setzte sie sich wie schon zuletzt in Cincinnati im Duell der beiden Hartplatz-Spezialistinnen durch. Das Männer-Finale bestreiten am Sonntagabend (20 Uhr/Sky und Sportdeutschland.TV) der italienische Weltranglistenerste Jannik Sinner und der US-Amerikaner Taylor Fritz.