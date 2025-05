"Und wir servieren Pizza!" Titelverteidiger Florida Panthers trotz Katastrophenstart zum dritten Mal in Serie in den NHL-Finals

0:2 lag der Champion in Spiel 5 gegen Carolina schon zurück, ehe er sich auf seine Klasse besann. Der Rest war "business as usual".

Titelverteidiger Florida Panthers hat in der NHL erneut das Finale erreicht. Ohne den deutschen Angreifer Nico Sturm, der den Sieg von der Tribüne aus verfolgte, gewannen die Panthers das fünfte Spiel in der Halbfinalserie gegen die Carolina Hurricanes mit 5:3 und setzten sich am Ende deutlich mit 4:1-Siegen durch. Zum dritten Mal in Folge spielen die Panthers um den Stanley Cup.