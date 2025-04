NHL Finals, Spiel 7: Wo läuft Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl vs. Florida Panthers heute live im Free-TV und Livestream?

Das Stanley-Cup-Finale zwischen den Edmonton Oilers und den Florida Panthers wird heute Nacht mit Spiel 7 entschieden. Wo das letzte Spiel der NHL-Saison live im Free-TV und Livestream läuft, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Kaum zu glauben, aber wahr. Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben es tatsächlich geschafft, einen 0:3-Rückstand im Stanley-Cup-Finale gegen die Florida Panthers in ein 3:3 umzuwandeln. Nun kommt es in der Nacht auf Dienstag, den 25. Juni, zum alles entscheidenden Spiel 7, das um 2 Uhr deutscher Zeit in der Amerant Bank Arena in Sunrise, Florida, losgeht.

Das Momentum liegt klar bei den Oilers. Das bislang letzte Mal, trotz 0:3-Rückstand noch Champion zu werden, gelang den Toronto Maple Leafs 1942 im Finale gegen die Detroit Red Wings.