Die Edmonton Oilers ziehen in die nächste Playoff-Runde - und erneut hat Draisaitl seinen Anteil daran.

Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers das Halbfinale in der NHL erreicht. Die Kanadier nutzten ihren ersten Matchball im Playoff-Duell mit den Vegas Golden Knights, durch das 1:0 nach einem Verlängerungskrimi in Spiel fünf stellten sie in der Best-of-seven-Serie auf 4:1. Damit steht der Vorjahresfinalist erneut in der Runde der letzten Vier.