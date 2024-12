Nächster Sieg: Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers nehmen Fahrt auf

Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers den zweiten Saisonsieg in der NHL eingefahren.

Die Oilers siegten in der Nacht zum Freitag deutscher Zeit mit 4:2 bei den Nashville Predators. Der 28-jährige Draisaitl steuerte eine Vorlage zu dem Erfolg bei.

Draisaitl und Co. waren mit drei Niederlagen in die Saison gestartet und hatten erst am Dienstag mit einem 4:3 nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers den ersten Saisonsieg klargemacht.