Sidney Crosby erreicht auch in seiner 20. Saison mindestens einen Scorerpunkt pro Spiel - ein unfassbarer Meilenstein!

Sidney Crosby von den Pittsburgh Steelers hat in der NHL einen Rekord von Wayne Gretzky gebrochen. Der 37-Jährige stellte mit seinem Treffer gegen die Buffalo Sabres sicher, dass er auch in seiner 20. Saison in der Liga durchschnittlich einen Punkt pro Partie erzielen wird.