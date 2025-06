"Ich fühle mich unglaublich geehrt": Marco Sturm kehrt als Head Coach in die NHL zurück - und schreibt deutsche Eishockey-Geschichte

Sturm hat konsequent darauf hingearbeitet, jetzt ist er am Ziel. Der Ex-Bundestrainer wird Head Coach in der NHL und kehrt nach Boston zurück.

Nie hatte Marco Sturm ein Geheimnis daraus gemacht, wohin es ihn zieht, jetzt hat der frühere Bundestrainer den Traumjob in der NHL. 15 Jahre nach seinem Abschied als Profi kehrt der frühere Bundestrainer zu den Boston Bruins zurück und darf erstmals als Cheftrainer in der NHL arbeiten. Den Deal mit dem Dingolfinger gab der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger am Donnerstag bekannt.