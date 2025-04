Edmonton Oilers vs. Florida Panthers, NHL Finale heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Stanley Cup mit Leon Draisaitl im TV und Livestream?

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers stehen im Stanley Cup Finale 2024 und treten im Kampf um den Titel gegen die Florida Panthers an. SPOX verrät, wie Ihr das NHL-Finale heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Superstar Leon Draisaitl steht zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Stanley Cup Finale. Mit seinen Edmonton Oilers kriegt er es mit dem Vorjahresfinalisten Florida Panthers zu tun.

Der Kampf um die NHL-Meisterschaft ging in der Nacht auf Sonntag, den 9. Juni, los und startete mit einem 3:0-Sieg für die Panthers. Die beiden darauffolgenden Spiele gingen ebenfalls an die Panther, sodass es früh nach einem Sweep aussah. Doch die Oilers schalteten ab Spiel 4 ein paar Gänge hoch und gewannen sensationell die nächsten drei Spiele. Nach sechs Spielen steht es nun 3:3, es geht also ins alles entscheidende Spiel 7.

Das siebte Spiel findet wieder bei den Panthers statt. In der Nacht auf den Dienstag (25. Juni).