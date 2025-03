Es scheint sich anzubahnen, welches Team das nächste für Aaron Rodgers in der NFL wird. Eine Unterschrift wäre allerdings äußerst brisant.

Von den New York Jets zum Stadtrivalen? Quarterback Aaron Rodgers befindet sich offenbar ausgerechnet mit den Giants in fortgeschrittenen Verhandlungen. Das verriet Art Stapleton von NorthJersey.com in der "Pat McAfee Show".