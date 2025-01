Die Waldbrände im Großraum Los Angeles zwingen die NFL zum Handeln.

Die verheerenden Waldbrände im Großraum Los Angeles wirbeln die Terminplanungen in den wichtigsten US-Sportligen durcheinander. Wie die Verantwortlichen der Football-Liga NFL in der Nacht auf Freitag deutscher Zeit bekannt gaben, wird das Playoff-Spiel zwischen den Los Angeles Rams und den Minnesota Vikings nach Arizona verlegt. Das Duell soll am Montagabend (Ortszeit) steigen.