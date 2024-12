In Week 12 der NFL Regular Season steht Football kurzzeitig nicht im Mittelpunkt - stattdessen bangt die Fangemeinde um RedZone-Host Scott Hanson. ...

In Week 12 der NFL Regular Season steht Football kurzzeitig nicht im Mittelpunkt - stattdessen bangt die Fangemeinde um RedZone-Host Scott Hanson. Die Pittsburgh Steelers finden ihre Offense (mit einer Ausnahme), in Buffalo gehen die Lichter aus und Philly ist einfach unschlagbar. Außerdem: Das beste Play der Woche, mehrere Meilensteine und Verlierer, die am Ende doch zu den Gewinnern zählen. Die Erkenntnisse der Woche.