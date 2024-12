NFL - Week 8, Gewinner und Verlierer: Ein traumhaftes Debüt und historisch schlechte New York Giants

In Week 8 der Regular Season gibt es ein überragendes NFL-Debüt zu bestaunen, außerdem jede Menge Rekord - und das beste schlechte Spiel seit lange...

In Week 8 der Regular Season gibt es ein überragendes NFL-Debüt zu bestaunen, außerdem jede Menge Rekorde - und das beste schlechte Spiel seit langer Zeit in New York. Top-Pick Bryce Young darf endlich jubeln, die Kansas City Chiefs versagen komplett, ein "Kopfball" sorgt für die Wende. Außerdem: Die Quarterback-Epidemie wird immer schlimmer und die NFL gibt die erste Halftime Show in Deutschland bekannt. Die Gewinner und Verlierer vom Sonntag.