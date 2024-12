"Ich bin so stolz auf ihn": Nächste Gala-Vorstellung von Lamar Jackson und Derrick Henry - Ravens bauen Siegesserie aus

In den zwei Monday Night Games sehen die Fans zuerst eine unglaubliche Offensiv-Vorstellung der Ravens. Die Cardinals gewinnen wenig später in der Schlusssekunde.

Die Kansas City Chiefs sind als einziges Team in der NFL noch unbesiegt - es liegt aber nicht an Patrick Mahomes. Die Spitzenspiele in Green Bay und Minnesota bleiben bis zur letzten Minute spannend, darüber hinaus sehen die Fans aber einige Blowouts. Bei den Jets gehen langsam die Lichter aus.

Die Gewinner und Verlierer von Week 7 folgen diesmal am Dienstag.

Teams mit Bye Week: Bears, Cowboys

