Was haben wir aus dieser NFL-Woche gelernt? Patrick Mahomes is back - und der "Taylor-Swift-Effekt" bei den Kansas City Chiefs ist real! Ein Bobo tänzelt in Seattle in der Endzone, Myles Garrett gibt gegen die Colts dagegen den Bulldozer. Außerdem: Lamar Jacksons MVP-Push, die Referees sorgen für Ärger - und gibt es bei den Bears eine Quarterback-Ablösung? Die Gewinner und Verlierer vom Sonntag.