In der NFL bietet Week 6 Stolpersteine für die großen Favoriten aus San Francisco und Philadelphia, Tyreek Hill legt sich mit der Liga an und die Giants bieten mal wieder einen neuen Tiefpunkt. Außerdem: Deutschland hat einen Top-10-Receiver, ein Kopfstoß sorgt für Ärger - und Creed sind mal wieder in aller Munde. Die Gewinner und Verlierer vom Sonntag.