NFL Regular Season Week 12: Bears gewinnen spät gegen die Vikungs - Eagles besiegen Bills in Overtime

Zum Abschluss von Week 12 der Regular Season feiern die Bears gegen die Vikings ihren vierten Saisonsieg. Zuvor holen auch die Eagles und Jaguars in Spitzenspielen wichtige Siege, während die Chiefs und Ravens im Gleichschritt an der Spitze der AFC marschieren. Auch die Rangordnung im Draft kristallisiert sich langsam heraus. In den Thanksgiving-Duellen am Donnerstag festigen die 49ers ihre Spitzenposition, außerdem gewinnen die Miami Dolphins das erste "Black Friday Game" der Geschichte. Alle Partien im Überblick.