In Week 10 der NFL Regular Season stellen die Kicker einen neuen Rekord auf, Katastrophenstimmung herrscht dagegen bei den Patriots und Bills. In New York gibt es ein Muttersöhnchen und eine unglaubliche Statistik zu bewundern, außerdem feiert Kyler Murray sein Comeback. Und ein ganz bestimmter Quarterback würde sich im Europa Park wie zuhause fühlen. Die Gewinner und Verlierer der Woche.