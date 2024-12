Bis kurz nach Woche acht hatten die Teams der NFL auch in diesem Jahr die Chance, Spieler vornehmlich gegen Draft Picks zu traden. Wenngleich der g...

Bis kurz nach Woche acht hatten die Teams der NFL auch in diesem Jahr die Chance, Spieler vornehmlich gegen Draft Picks zu traden. Wenngleich der große Blockbuster ausblieb, so haben gerade zwei Contender noch einmal punktuell aufgerüstet. Währenddessen wurde in der Bundeshauptstadt der Rebuild eingeleitet. Die Erkenntnisse zur Trade Deadline.