Super Bowl LIX, Kommentatoren, Moderatoren und Experten bei RTL sowie DAZN: Alle Informationen zur Übertragung von Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs im Free-TV und Livestream

Der Super Bowl 59 steht an. SPOX verrät Euch alle wichtigen Informationen zur Übertragung bei RTL und DAZN.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es wieder so weit: Das NFL-Spektakel des Jahres steht an - der Super Bowl LIX! In der Nacht vom 9. auf 10. Februar findet das Finale der NFL statt. Die Kansas City Chiefs, um Star-Quarterback Patrick Mahomes, treffen auf die Philadelphia Eagles. Um 0.30 Uhr startet das größte Sportevent des Jahres. Schauplatz der Begegnung ist der Caesars Superdome in New Orleans, USA.