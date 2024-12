Sechs Wochen der NFL-Regular-Season sind absolviert, gleich fünf Teams stehen bei einer Bilanz von 5-1: Machen sie den Titel unter sich aus? Wir an...

Sechs Wochen der NFL-Regular-Season sind absolviert, gleich fünf Teams stehen bei einer Bilanz von 5-1: Machen sie den Titel unter sich aus? Wir analysieren ihre Leistungen und bewerten ihre Chancen auf eine Teilnahme am Super Bowl im kommenden Februar in Las Vegas. Gelingt den Kansas City Chiefs der Repeat? Was fehlt den Eagles und Dolphins zum großen Wurf - und was haben die San Francisco 49ers und Detroit Lions gemeinsam?