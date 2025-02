Super Bowl, Auftritt von Taylor Swift im NFL Finale: Tritt die Freundin von Travis Kelce in der Halftime Show bei Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs auf?

Kommt es beim Super Bowl 2025 zu einem Auftritt von Superstar Taylor Swift? SPOX verrät Euch alle Infos zur NFL!

Am 10. Februar steht der Super Bowl zwischen den den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles an. Wie in jedem Jahr gibt es wieder einmal viele Spekulationen um die legendäre Halftime Show. Während mittlerweile klar ist, dass Kendrick Lamar der Hauptact des Abends sein wird, steht im Raum, ob auch Superstar und Freundin von Chiefs-Star Travis Kelce, Taylor Swift, Teil des Auftritts sein wird.

Was hinter den Spekulationen steckt, erfahrt Ihr in diesem Artikel!