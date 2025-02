Super Bowl 2025, US-Hymne im NFL Finale: Wer singt die Nationalhymne der USA bei Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs? Text, Strophen, Entstehung, Melodie, Name

Wie bei Sportveranstaltungen in Amerika üblich wird auch vor dem Super Bowl die Nationalhymne gesungen. Hier erfährt Ihr, wer dieses Jahr singen wird.

In den USA ist es Tradition, dass vor Sportveranstaltungen die Hymne, "The Star-Spangled Banner", gesungen wird, das geschieht bei jedem NFL-, NHL- und NBA-Spiel. Daher ist es auch für die Künstlerinnen und Künstler eine große Ehre, dies beim größten Sportevent des Jahres in den USA tun zu dürfen.

Wer dieses Jahr an der Reihe ist lest Ihr in diesem Artikel.