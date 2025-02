Super Bowl 2025, Termin und Datum: Warum findet Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles nicht heute statt?

Die Finalisten stehen fest, die Kansas City Chiefs treffen im Super Bowl auf die Philadelphia Eagles. Warum sie nicht heute spielen, lest ihr hier.

Die Chiefs konnten sich letzte Woche wieder einmal gegen die Buffalo Bills durchsetzen. Auch dieses Jahr war es knapp, am Ende stand aber ein 32:29-Erfolg für Patrick Mahomes und Co. zu Buche. Die Eagles machten es nicht so spannend, sie dominierten die Washington Commanders auf allen Ebenen und gewannen souverän mit 55:23. Doch warum spielen die Mannschaften nicht heute den Sieger des Super Bowls aus?

SPOX liefert euch die Antwort.