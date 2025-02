In wenigen Tagen findet der Super Bowl statt. Zeit, einen Blick auf die Ticketpreise des größten Sportevents der USA zu werfen.

Kansas City vs. Philadelphia, Mahomes vs. Hurts, Kelce vs. Barkley! Es dauert nur noch wenige Tage bis zum größten Football-Spiel des Jahres. Doch wie viel kostet eigentlich eine der begehrten Karten für das Endspiel im Caesars Superdome in New Orleans?

Alle Infos zu den Ticketpreisen findet Ihr hier.