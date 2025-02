Super Bowl 2025, Preise für Getränke und Essen bei Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs: Wie viel Geld kosten Bier, Cola, Hot Dogs und Burger im NFL Finale?

Der Super Bowl steht vor der Tür und damit auch die großen Fragen nach den Preisen von Bier, Burger und Co. Antworten findet Ihr hier bei SPOX.

In der Nacht auf Montag, 10. Februar, ist es endlich so weit. Das Finale um die Lombardi-Trophy zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles steht an. Doch neben der offensichtlichen Frage, wer die Trophäe am Ende in die Höhe strecken darf, beschäftigt die Fans seit jeher auch die Frage nach den Kosten.

Wie viel Geld Ihr für einen Besuch des Super Bowls in die Hand nehmen müsstet lest Ihr in diesem Artikel.