Der Super Bowl ist nicht nur das wichtigste Spiel der NFL, sondern auch eine der größten Werbeaktionen der USA. Was ein Spot kostet, lest Ihr hier.

Wenn sich in der Nacht auf Montag, 10. Februar, die Chiefs und Eagles gegenüberstehen, reiben sich nicht nur alle Football-Fans die Hände, sondern auch die Werbebranche in den USA. Denn am Super Bowl-Sunday werden in den USA hunderte Millionen Dollar in Fernsehwerbung investiert.

Wie viel ein Spot kostet erfährt Ihr bei SPOX.