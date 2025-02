Die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs treffen heute Nach im Super Bowl aufeinander. SPOX verrät, wie Ihr live mit dabei sein könnt.

Es ist so weit! In der Nacht auf Montag (10. Februar) kommt es im Caesars Superdome in New Orleans zur Neuauflage des Super Bowls von 2023. Um die prestigeträchtige Vince Lombardi Trophy stehen sich heute die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs gegenüber. Der Kick-off ist für 0.30 Uhr geplant.