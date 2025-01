"Stolz darauf, Teil dieses bahnbrechenden Ereignisses zu sein": Erstes Team für das NFL-Spiel in Berlin steht fest

Der erste der beiden Kontrahenten beim ersten NFL-Spiel in der deutschen Hauptstadt ist seit Mittwoch bekannt.

Erstmals in der Geschichte der NFL wird in der kommenden Saison ein reguläres Spiel der Liga in Berlin ausgetragen - und nun steht auch das erste Team fest, das im Olympiastadion aufschlägt. Wie die Liga am Mittwoch bekannt gab, werden die Indianapolis Colts nach Deutschland reisen. Gegner und Termin sollen "im Frühjahr" mit dem Saison-Spielplan veröffentlicht werden.