NFL Predictions für die Saison 2024: Seine Fähigkeiten sind verschwunden! Er legt den größten Absturz hin

Die NFL Saison 2024 hat bereits begonnen, am Sonntagabend nimmt Week 1 so richtig Fahrt auf. Zuvor werfen wir noch einen schnellen Blick in die Glaskugel: Wer räumt diesmal die wichtigsten Awards ab? Wer startet durch, wer stürzt krachend ab - und welche beiden Teams spielen am 9. Februar um den Super Bowl?

