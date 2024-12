NFL Saison 2024/25: Preseason, Start, Termin, Zeitplan, Spielplan, Teams, Übertragung im Free-TV und Livestream

Die NFL-Saison 2024/25 ist im vollem Gange. Hier erhaltet Ihr alle Infos zur Spielzeit und zu der Übertragung der Begegnungen im TV und Livestream.

Zum ersten Mal seit 19 Jahren hat es ein NFL-Team geschafft, den NFL-Titel zu verteidigen. Im Februar gewannen die Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes den Super Bowl zum zweiten Mal in Folge. Zuletzt gelang die Titelverteidigung den New England Patriots in den Jahren 2004 und 2005. In dieser Saison will die Konkurrenz den Chiefs den Titel wieder streitig machen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was Ihr zur NFL-Saison 2024 wissen müsst.