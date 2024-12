NFL Saison 2024/25, Game Pass: Kosten, Preis, Angebot, Abo, Übertragung in Deutschland im Free-TV und Livestream

Mit dem Game Pass habt Ihr die Möglichkeit, die gesamte NFL-Saison komplett 2024 live zu erleben. Kosten, Angebot, Übertragung im TV und Livestream: SPOX liefert Euch alle Informationen zum NFL Game Pass.

Am 6. September startet die NFL-Saison 2024/2025 mit dem Spiel der amtierenden Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs gegen die Baltimore Ravens. Auch in diesem Jahr kämpfen 32 Teams um den Titel in der National Football League. Der NFL-Champion wird am 9. Februar 2025 gekrönt, wenn der Super Bowl LIX in New Orleans über die Bühne gehen wird.

NFL Saison 2024/25: Week 1

Freitag Kick-off (MEZ) Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Fr., 6. September 02.20 Uhr Kansas City Chiefs Baltimore Ravens Sa., 7. September 02.15 Uhr Philadelphia Eagles Green Bay Packers So., 8. September 19.00 Uhr New Orleans Saints Carolina Panthers So., 8. September 19.00 Uhr New York Giants Minnesota Vikings So., 8. September 19.00 Uhr Cincinnati Bengals New England Patriots So., 8. September 19.00 Uhr Atlanta Falcons Pittsburgh Steelers So., 8. September 19.00 Uhr Indianapolis Colts Houston Texans So., 8. September 19.00 Uhr Buffalo Bills Arizona Cardinals So., 8. September 19.00 Uhr Chicago Bears Tennessee Titans So., 8. September 19.00 Uhr Miami Dolphins Jacksonville Jaguars So., 8. September 22.05 Uhr Seattle Seahawks Denver Broncos So., 8. September 22.05 Uhr Los Angeles Chargers Las Vegas Raiders So., 8. September 22.25 Uhr Cleveland Browns Dallas Cowboys So., 8. September 22.25 Uhr Tampa Bay Buccaneers Washington Commanders Mo., 9. September 02.20 Uhr Detroit Lions Los Angeles Rams Di., 10. September 02.15 Uhr San Francisco 49ers New York Jets

SPOX verrät Euch, wie Ihr mit dem Game Pass die NFL-Saison 2024 live verfolgen könnt.