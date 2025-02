RTL, ProSieben oder DAZN: Wer zeigt / überträgt Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs im Super Bowl 2025 heute Nacht live im Free-TV und Livestream?

Die Eagles und die Chiefs treten im Super Bowl gegeneinander an. Hier die Infos zur Übertragung heute Nacht.

In der heutigen Nacht auf Montag, den 10. Februar, findet im Caesars Superdome in New Orleans (USA) der Super Bowl LIX zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs statt. Das Duell gab es vor zwei Jahren schonmal im Super Bowl, die Eagles setzten sich mit 38:35 durch. Heute aber werden die Karten wieder neu gemischt.

Der Titelverteidiger aus Kansas City setzte sich im AFC Championship Game knapp gegen die Buffalo Bills durch, die Eagles ließen den Washington Commanders in der NFC gar keine Chance.