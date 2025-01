Bills scheitern erneut an den Chiefs! Kansas City folgt den Philadelphia Eagles in den Super Bowl

Buffalo Bills scheitern erneut an Kansas City, dominante Eagles warten im Super Bowl.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Die Kansas City Chiefs stehen erneut im NFL-Endspiel! Das Team um Superstar Patrick Mahomes setzte sich mit 32:29 gegen die Buffalo Bills durch, die das Aufeinandertreffen in der Regular Season noch für sich entscheiden konnten. Im Super Bowl in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar warten die Philadelphia Eagles, die am Championship Sunday das Überraschungsteam aus Washington mit 55:23 deklassierten. Bereits in Super Bowl LVII vor zwei Jahren standen sich die beiden Teams gegenüber. Damals gingen die Chiefs mit 38:35 als Sieger vom Platz und haben nun die Möglichkeit, als erstes Team überhaupt drei Mal hintereinander die Vince Lombardi Trophy zu gewinnen.