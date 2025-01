Playoff-Rennen in der NFL: Schaffen Joe Burrow und die Cincinnati Bengals das Wunder?

Eigentlich waren die Bengals bereits raus aus dem Playoff-Rennen. Doch nach vier Siegen in Folge bestehen für Burrow und Co. Restchancen.

Wir befinden uns in jener Saisonphase in der NFL, in der sich die Rechenspielchen nicht mehr nur auf Rekorde beschränken. Nun geht es um Wahrscheinlichkeiten und "wenn, dann", denn vor Woche 18, dem abschließenden Spieltag der Regular Season, stehen nicht alle Playoff-Teilnehmer fest. In der AFC sind sechs von sieben Plätzen vergeben. Die Los Angeles Chargers haben soeben mit einem souveränen Sieg gegen die New England Patriots ihr Ticket gelöst.