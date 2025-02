Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs: Wie oft hat Patrick Mahomes schon den Super Bowl gewonnen und wie viel fehlt noch zu Tom Brady?

Am heutigen Abend findet der Super Bowl statt. Wie oft konnte Mahomes den Titel schon gewinnen und wie viel fehlt noch zu Brady? SPOX klärt Euch auf.

In der heutigen Nacht von Sonntag (9. Februar) auf Montag (10. Februar) steigt der 59. Super Bowl. Die Philadelphia Eagles treffen dabei auf die Kansas City Chiefs mit Star-Quarterback Patrick Mahomes. In der NFL ist es nicht häufig, dass einzelne Spieler so viel Einfluss auf das Geschehen nehmen, weil das Format auf maximale Chancengleichheit ausgelegt ist. Doch mit Tom Brady haben wir in der Vergangenheit bereits erlebt, dass ein Spieler über Jahre dominieren konnte. Patrick Mahomes ist aktuell auf dem besten Weg, das Gleiche zu erreichen.