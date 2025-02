Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs, Super Bowl 2025 heute Nacht live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das große NFL Finale im TV und Livestream?

Die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs streiten im Super Bowl um die Vince Lombardi Trophy. Hier die Infos zur Übertragung.

Die NFL-Saison neigt sich dem Ende entgegen, nur noch ein Spiel, das große Finale um die Vince Lombardi Trophy, muss absolviert werden. Die Mannschaften, die sich in im Caesars Superdome, New Orleans, in Super Bowl LIX gegenüberstehen, sind die Philadelphia Eagles und Titelverteidiger Kansas City Chiefs. Das Spektakel geht in der Nacht auf Montag, den 10. Februar, um 0.30 Uhr los.